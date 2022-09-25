В Дарвиновском музее в Москве опровергли сообщения об открытии там мобилизационного пункта

В Дарвиновском музее в Москве не станут организовывать временный мобилизационный пункт. Об этом сообщили в пресс службе музея.

«Ничего размещать не будут», — сказали в музее.

Ранее сообщалось об открытии мобилизационных пунктов в Дарвиновском музее, Музее Москвы, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза. Тогда в Дарвиновском музее эти сообщения не опровергали и сообщали, что временный пункт мобилизации начнет работать в понедельник, 26 сентября.

Источник: РБК

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