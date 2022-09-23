В Музее Москвы и, вероятно, других культурных учреждениях Москвы появятся мобилизационные пункты

В Музее Москвы развернут военно-мобилизационный пункт, сообщил в соцсетях журнал Veter, получивший соответствующее уведомление от музея. Журнал готовил на его площадке фестиваль Veter Fall Fest.

«С завтрашнего дня в соседнем корпусе будет организован и развернут военно-мобилизационный пункт, подготовка и застройка которого началась незамедлительно, параллельно с нашим монтажом, и на основании полученного уведомления, без возможности что-либо изменить, мы приняли решение не скрывать эту информацию и не рисковать безопасностью не только участников фестиваля, но и нашей многотысячной аудитории», — говорится в соцсетях журнала.

Журналистка Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале написала, что такие аналоги военкоматов появятся также в театре Романа Виктюка, культурном центре ЗИЛ, Дарвиновском музее, а также в кинотеатре «Москино Молодежный» и в библиотеках.

Официально культурные учреждения пока не комментировали эту информацию. Сотрудники ЗИЛ сказали «Холоду», что пока не знают о таких планах. В телеграм-канале театра Виктюка сообщается, что с 24 сентября по 9 октября все спектакли отменяются «по техническим причинам».

Источник: Veter, «Ку-ку», театр Романа Виктюка

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