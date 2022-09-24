За этот год пенсионерку из Екатеринбурга уже четырежды оштрафовали за протесты. В этот раз — на 300 тысяч

22 сентября 80-летняя жительница Екатеринбурга Галина Бастрыгина вышла в одиночный пикет с плакатом против отправки сотрудников полиции в Украину. По словам Бастрыгиной, она простояла в пикете не более десяти минут, после чего ее забрали в отделение полиции.

«Пришел человек в гражданской одежде, сел за компьютер и, глядя по сторонам, стал сочинять на рапорт. Мол, я была не одна, и на другой стороне улицы стоял якобы мой “помощник”. Обвинил меня и “помощника” в том, что мы якобы организовали публичную акцию без уведомления министерства общественной безопасности. Выписал протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичных мероприятий. — Прим. "Холода"), которая предполагает штраф до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток. — рассказала Галина Бастрыгина "Холоду". — Пока писал эту галиматью, полиция искала, кого бы мне привезти в качестве “помощника”. И нашла. Где-то недалеко (от места пикета . — Прим. "Холода") стоял художник со своим произведением: карикатурой на новости по ТВ. Я его первый раз в жизни увидела в отделении полиции».

По словам Бастрыгиной, фотографию сделал «прохожий или сами полицейские». Сотрудников полиции было трое

После составления протокола Бастрыгину отпустили домой, а второго мужчину, стоявшего с плакатом, оставили на ночь в отделении полиции. На следующий день, 23 сентября, судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Коблов Николай Владимирович приговорил Галину Бастрыгину к максимальному штрафу 300 тысяч рублей (протокол есть у «Холода»). Второго человека, задержанного в тот же вечер, по словам Бастрыгиной, приговорили к 30 суткам административного ареста. Судя по описанию Бастрыгиной и информации на сайте суда, вторым задержанным стал Иван Любимов.

«У меня плакат специально был написан в дружелюбной форме, чтобы никого не сердить», — сетует Бастрыгина. Для 80-летней пенсионерки только в 2022 году это уже четвертый штраф за одиночные пикеты.

Источник: «Холод»

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