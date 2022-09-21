В Курской области находящимся в запасе мужчинам запретили покидать регион без разрешения военкомата

Курский военный комиссар Владимир Родионов сообщил, что жителям области, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать регион без разрешения военного комиссариата. Тем, кто находится не в регионе, по его словам, нужно вернуться в трехдневный срок или встать на учет по месту пребывания.

Председатель комитета безопасности Курской области Михаил Горбунов сказал, что мобилизация коснется отслуживших в армии, а также имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт. Самыми необходимыми специалистами он назвал артиллеристов, танкистов, мотострелков.

Курский военный комиссар сегодня также пообещал, что мобилизационный подход «будет жестким», а также заявил, что к боевым действия «привлекут призывников в случае нарастания агрессии». «Военкомат жалеть никого не будет: защищать Родину будут все», — сказал он.

Источник: «Коммерсантъ »