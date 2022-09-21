Военный комиссар Курской области сообщил, что призывники будут участвовать в войне только в случае «нарастания агрессии»

В Курске прошла пресс-конференция по поводу частичной мобилизации в регионе. Военный комиссар области Владимир Родионов сообщил, что призывники не будут принимать участие в войне, пока не начнется «нарастание агрессии». По его словам, мобилизованные военные будут выполнять задачи внутри области.

Также он сообщил, что в Курской области в ближайшее время отправят 600 человек на обучение на двухнедельные сборы. Родионов уточнил, что призывникам Минобороны выплатит до пяти-семи миллионов рублей, губернатор — один, а все кредитные обязательства будут погашены.

«Мы отравляем с лозунгом «Победить, а не умереть», — сказал Родионов.

На этой же пресс-конференции губернатор области Роман Старовойт рассказал, что в области создадут «мобилизационный людской резерв для решения задач на территории Курской области для защиты ее рубежей и ликвидации ЧС». По его словам, эти люди пройдут обучение, а в «день Х» их снова вызовут. Эти люди будут получать три доплаты — при заключении контракта, в период сборов и ежемесячная за то, что человек находится в резерве. Сумма не уточняется.

Источник: «Секундочку» (1, 2)