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Новым президентом академии РАН стал Геннадий Красников

14:06 • 20.09.2022

На выборах главы Российской академии наук победил Геннадий Красников.

На выборы выдвинули четырех кандидатов, однако правительство согласовало всего троих, отказав в выдвижении академику Роберту Нигматулину. 19 сентября президент РАН академик Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии и рассказал о давлении на ученых. Он сообщил, что не призывает поддерживающих его членов РАН отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов. В итоге на пост главы РАН претендовали только два академика — Геннадий Красников и Дмитрий Маркович.

После снятия Сергеева с выборов с заявлением выступило неформальное сообщество членов академии «Клуб 1 июля». Академики написали, что двух кандидатов исключили из-за вмешательства административных органов. Грядущие выборы они назвали фарсом, участие в котором для них кажется унизительным.

Источник: РИА «Новости»

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