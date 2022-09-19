«Это вынужденное решение». Президент РАН снял свою кандидатуру с выборов главы академии и рассказал о давлении на ученых

Глава Российской академии наук Александр Сергеев объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента РАН.

«Данная предвыборная кампания проходит в беспрецедентных условиях. Многие члены Российской академии наук подвергаются психологическому и даже внешнему, административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции. Такого еще никогда не было, по крайней мере, в новейшей истории Российской академии наук. События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН », — сказал Сергеев. Кто и на кого именно давит — Сергеев не упомянул.

Он поблагодарил поддерживающих его членов РАН и сказал, что не призывает коллег отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов. «Это вынужденное решение. Я призываю всех вас принять решение в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями», — сказал также президент РАН.

Выборы главы академии должны пройти завтра, 20 сентября. На них выдвинули четырех кандидатов, однако правительство согласовало только троих, отказав в выдвижении академику Роберту Нигматулину. Теперь же на пост главы РАН претендуют только два академика — Геннадий Красников и Дмитрий Маркович.

После сегодняшнего снятия с выборов Сергеева с заявлением выступило неформальное сообщество членов РАН «Клуб 1 июля». Академики отметили, что в выборы вмешались административные органы, и это привело к исключению из них двух кандидатов. Грядущие выборы академики назвали «фарсом », участие в котором для них кажется унизительным. «Важнейшим принципом деятельности Российской академии наук является демократия, а отнюдь не игра в демократию», — говорится в сообщении клуба.

Глава РАН Сергеев недавно говорил об уголовном преследовании ученых по статье о госизимене. Он говорил, что во многих случаях для этого «есть реальная серьезная подоплека», но отмечал, что с учеными, как с интеллигенцией, «можно было бы не так жестко». За это лето троих новосибирских ученых заподозрили в госизмене. Один из них, Дмитрий Колкер, умер через два дня после этапирования в московское СИЗО «Лефортово» — у него была четвертая стадия рака.

Обновлено в 13:48. Добавлено заявление сообщества «Клуб 1 июля».

Источник: РБК, «Клуб 1 июля»