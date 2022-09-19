«Вытащил и похоронил одноклассник». В марте в Изюме из-за ракетного удара погибли 50 человек, в том числе три поколения одной семьи

Во время продолжающейся эксгумации тел на месте массового захоронения в освобожденном Изюме нашли могилы шестерых членов одной семьи. Речь идет о Елена Столпаковой, ее муже Дмитрие, их дочерях — 6-летней Олесе и 8-летней Саше, а также о бабушке и дедушке девочек — Татьяне и Александре. На могилах датой смерти значится 9 марта.

«Об их смерти (смерти семьи Столпаковых — Прим. “Холода”) я узнала где-то после 12 марта, но до последнего не верила, пока одноклассник сам не сказал, что он вытащил их из-под завалов и похоронил», — рассказала Анастасия (фамилия не называется — Прим. «Холода»), с которой Елена Столпакова училась с первого класса.

Анастасия сообщила, что после выпуска она продолжила общаться с подругой. В последний раз бывшие одноклассницы общались после новогодних праздников. Женщины планировали в ближайшее время собраться со всеми одноклассниками, но потом началась война.

Подруга рассказала, что Елена и ее семья жили в одном подъезде, но на разных этажах, поэтому они оказались в одном подвале, где их и завалило. Вместе со Столпаковыми во время обрушения дома погибло еще около 50 жильцов.

«Она была креативной девушкой, любила петь и танцевать. В школе мы всегда устраивали танцы или какие-то другие мероприятия, и Лена всегда участвовала как постановщик или исполнитель. Еще она была активисткой, ни одно мероприятие в городе без нее не проходило. У нее было очень много друзей. Она была очень уверенной в себе, умной и искренней», — рассказала о подруге Анастасия.

Елена Столпакова была владелицей магазина подарков в Изюме. В социальных сетях она много писала о детях, выкладывала общие фотографии. Олеся Столпакова в сентябре собиралась пойти в первый класс, а ее старшей сестре Саше в августе должно было исполниться девять лет. Дмитрий Столпаков играл в футбол, Елена ходила на все его матчи.

11 марта группе поиска пропавших жителей появилось первое объявление, где было указано, что Елена и ее семья прятались от бомбежек в подвале дома. После этого они не выходили на связь.

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Источник: «Суспільне Новини»