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Новости

В Курской области отменили День варенья. Сладости обещают отправить военным

17:50 • 19.09.2022

Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил День варенья, который планировался 24 сентября в селе Красниково. Вместо этого он решил отправить варенье, мед и пряники, подготовленные к празднику, военным в Украине.

«Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть Победа и все силы бросим для ее достижения. Слава нашим защитникам, вместе победим!», — написал в телеграме глава области.

Старовойт также добавил, что Курская область постоянно помогает военнослужащим, которые воюют в Украине. Он отметил, что в регионе собираются добровольные пожертвования, на которые закупаются снаряжение, оптические устройства, квадрокоптеры, тепловизоры и приборы наблюдения.

Ранее в некоторых городах начали отменять праздники из-за войны в Украине. Так совет депутатов города Советск Калининградской области отменил День города «из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий», а мэр Зеленоградска перенес День города на следующий год.

Источник: Роман Старовойт

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