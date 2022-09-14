В Советске Калининградской области отменили День города «из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий»

Совет депутатов города Советск в Калининградской области принял решение отменить праздничные мероприятия по случаю Дня города. Власти объяснили это «тяжелой ситуацией в зоне боевых действий».

«Причина — напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг. После похорон одного из участников специальной военной операции радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам», — написал председатель совета депутатов Советского городского округа Григорий Соколовский.

«Конечно, решение было принято с учетом мнения граждан, хотя никто не приходил и не просил об этом », — рассказал Соколовский «Холоду ». На вопрос о том, ориентировались ли власти в этом решении на недовольство днем города в Москве во время неудач на фронте, Соколовский ответил отрицательно: «Мы ориентировались на свой город, на свою страну ».

Ранее «Агентство» отмечало, что празднование Дня города в Москве на фоне отступления российских военных из Харьковской области усилило кризис доверия к официальной информации, и даже пророссийские блогеры и военкоры начали критиковать власть и командование из-за замалчивания ситуации на фронте.

«Сегодня вечером столица нашей Родины — город Москва — будет салютовать сдаче противнику Балаклеи, Изюма и половины Купянска 25 000 высотных фейерверков», — писал в своем телеграм-канале бывший глава Минобороны ЛНР Игорь Стрелков. Пост он сопроводил новостью об открытии Путиным колеса обозрения на ВДНХ.

Источники: «Холод», Григорий Соколовский, «Агентство»