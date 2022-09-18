В массовом захоронении в Изюме обнаружено тело мужчины со следами пыток. У него связаны руки и отрезана мошонка

Труп мужчины со следами пыток обнаружили в ходе продолжающейся эксгумации тел на месте массового захоронения в украинском Изюме, пишет украинское издание «Грати». Сотни могил, многие из которых безымянные, были обнаружены вскоре после освобождения города украинскими военными.

Как заявляли ранее представители украинских властей, среди похороненных там жертвы российских бомбардировок и артобстрелов, а также украинцы казненные российскими оккупантами.

Сегодня же появились новые кадры с казематами и пыточными камерами, которые были оборудованы и активно использовались российскими военными в Изюме.

Их снял журналист немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

Свидетели из числа местных жителей подтверждают назначение этих помещений — здесь их пытали электричеством.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал найденные на освобожденных украинских территориях свидетельства военных преступлений, совершенных российскими военными.

«Получены новые доказательства пыток, которые применялись против похороненных там людей. В освобожденных районах Харьковщины найдено уже более десяти застенков – в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательства», — сказал Зеленский.

Он отметил, что помещение для пыток было обнаружено даже на обычном вокзале в Казачьей Лопани. «Это просто вокзал! Пытка была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим все личности тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю», — пообещал украинский президент.

В Изюме нашли массовое захоронение почти на полтысячи могил В Изюме нашли массовое захоронение почти на полтысячи могил. Что о нем известно

Источники: «Грати», Пауль Ронцхаймер, Владимир Зеленский