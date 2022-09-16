В Бердянске убиты замглавы оккупационной администрации и его жена, отвечавшая в городе за референдум

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в Бердянске убили замглавы пророссийской городской администрации Олега Бойко и его жену Людмилу Бойко.

По словам Рогова, Бойко убили около их гаража. Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о присоединении Запорожской области к России. В убийстве Рогов обвинил «киевский режим».

Также сегодня в самопровозглашенной ЛНР произошел взрыв в кабинете генпрокурора республики. Погиб генпрокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. В Херсоне, занятом российскими военными, здание администрации попало под ракетный обстрел. Оккупационные власти сообщили об одном погибшем мирном жителе.

Источник: Владимир Рогов