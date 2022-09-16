Поддержать
Новости

В самопровозглашенной ЛНР из-за взрыва погиб генпрокурор республики. В Херсоне под обстрел попало здание местной администрации

13:00 • 16.09.2022

В самопровозглашенной ЛНР взрыв произошел в кабинете у генпрокурора, он погиб, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Также погибла заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко.

Глава республики Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.

В Херсоне под обстрел попало здание местной администрации, сообщают российские информагентства. Оккупационные власти сообщают об одном погибшем, среди членов пророссийской администрации пострадавших нет.

«В мой кабинет прилетели пять HIMARS. Есть один погибший среди мирного населения. Больше пока ничего не могу сказать», — сказал замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

Обновлено в 13:05 и 14:11. Добавлена информация о гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя, изменен заголовок.

Источник: РИА «Новости», «Интерфакс», Леонид Пасечник

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»