В самопровозглашенной ЛНР из-за взрыва погиб генпрокурор республики. В Херсоне под обстрел попало здание местной администрации

В самопровозглашенной ЛНР взрыв произошел в кабинете у генпрокурора, он погиб, сообщил «Интерфакс » со ссылкой на экстренные службы. Также погибла заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко.

Глава республики Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.

В Херсоне под обстрел попало здание местной администрации, сообщают российские информагентства. Оккупационные власти сообщают об одном погибшем, среди членов пророссийской администрации пострадавших нет.

«В мой кабинет прилетели пять HIMARS. Есть один погибший среди мирного населения. Больше пока ничего не могу сказать», — сказал замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

Обновлено в 13:05 и 14:11. Добавлена информация о гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя, изменен заголовок.

Источник: РИА «Новости », «Интерфакс », Леонид Пасечник