Часть стран Евросоюза перестали принимать от россиян документы на туристические визы

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают у россиян документы на оформление туристических виз.

Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия продолжают принимать документы. Также их принимает Кипр — на национальную визу.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с туристическими визами с 19 сентября. Ограничения не коснутся въезда по гуманитарным причинам и визитов к родственникам.

Источник: РИА «Новости»