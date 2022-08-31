Польша, Эстония, Литва и Латвия собираются ограничить въезд россиянам с визами других стран Евросоюза

Главы МИД Польши, Эстонии, Литвы и Латвии опубликовали совместное заявление, в котором страны призывают ограничить число выдаваемых виз, чтобы сократить поток российских граждан в Евросоюз. Государства намерены запретить пересечение своих границ с национальными визами и визами стран Европейского союза. Эстония сообщила, что будет делать исключение для диссидентов, оппозиционеров и других граждан РФ, прибывающих в страну по гуманитарным причинам.

«Мы считаем, что это (увеличение въезда российских граждан в ЕС и Шенгенскую зону — Прим. “Холода”) может стать серьезной угрозой общественной безопасности», — написано в совместном заявлении глав МИД.

Финляндия, которая раньше высказывалась за введение визовых ограничений, к заявлению не присоединилась. YLE пишет, что страна собирается ввести гуманитарные визы. Их будут выдавать правозащитникам, членам гражданского общества и оппозиционным журналистам. На новый тип виз смогут претендовать в том числе граждане РФ.

31 августа страны Евросоюза договорились приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Это решение означает, что теперь получение визы для россиян будет обходиться дороже и занимать больше времени. Польша, Эстония, Литва и Латвия поддержали приостановление договора.

Обновлено в 22:25. Добавлена информация про визы в Финляндии.

Источник: МИД Эстонии, YLE