Зырянов и Носов, которых силовики связывают с экс-депутатом Ильей Пономаревым, уехали из России после обысков

Журналист Виктор Зырянов и активист Сергей Носов уехали из России после обысков по делу экс-депутата Ильи Пономарева. Зырянов уточнил, что он не знает, какой у него статус по делу. При этом его банковские счета заблокированы. Он и Носов сейчас находятся в Грузии.

По словам Зырянова, из России они уехали из-за высоких рисков лишиться свободы. Журналист считает, что следствие связало его и активиста с делом Пономарева, потому что они выступают против войны и «всегда пишут и говорят то, что считают нужным». Сам Зырьянов сообщил, что вернется в Россию только тогда, когда «рухнет фашистский режим».

8 сентября в нескольких регионах России прошли обыски у журналистов и активистов. Силовики пришли к Виктору Зырянову в Московской области и Сергею Носову в Орловской области. Их подозревают в сотрудничестве с Ильей Пономаревым, который сейчас находится в Киеве — по версии следствия, журналисты являются модераторами его телеграм-канала «Утро Февраля». Против Ильи Пономарева в России возбуждено уголовное дело о «фейках» про армию.

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Источник: «Радио Свобода»