В нескольких регионах к российским журналистам пришли с обысками

Сегодня утром силовики пришли с обыском к главному редактору екатеринбургской газеты «Вечерние Ведомости» Владиславу Постникову, московскому фотографу Руслану Сухушину, авторам телеграм-канала «Орлец» Виктору Зарянову в Московской области и Сергею Носову в Орловской области, к тюменской журналистке Юлии Глазовой и журналистке RusNews из Ростова-на-Дону Белле Насибян. В Московской области также провели обыск у директора и четырех журналистов «Одинцово-ИНФО».

Источник РИА «Новости» в силовых структурах назвал журналистов, у которых проходят обыски, администраторами каналов в Telegram и YouTube, которые якобы принадлежат экс-депутату Госдумы Илье Пономареву. Источник утверждает, что Пономарев, против которого возбуждено уголовное дело о «фейках» про армию, «продолжает из-за рубежа деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях ».

Также позднее РИА «Новости» написали об обысках у администраторов канала «Легион "Свободная Россия"», якобы связанного с Пономаревым и «украинскими националистами».

Екатеринбургского журналиста Постникова после обыска отвезли на допрос. Обыск в его квартире оказался санкционированным московским судом — из постановления следует, что Постников якобы передавал Пономареву материалы, которые экс-депутат потом использовал для «дискредитации» российской армии.

Постников отрицает связь с Пономаревым и говорит, что ведет только личный канал и канал «Вечерних Ведомостей». «Методы индивидуального террора, которые продвигал Пономарев мне не близки, не приемлемы, я человек мирный», — сказал Постников.

Также обыск закончился у журналистки Глазовой. Ее отпустили, но изъяли всю технику.

Обновлено в 11:15. Добавлена информация об обысках у якобы администраторов канала «Легион "Свободная Россия"».

Источник: 7x7, It's My City, РИА «Новости», «ОВД-Инфо»