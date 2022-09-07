Свердловский минкульт порекомендовал клубу учитывать законы о «дискредитации» и «фейках» при организации концертов

Министерство культуры Свердловской области порекомендовало местной концертной площадке «учитывать» введение законов о «дискредитации» и «фейках» о российской армии при организации деятельности и предоставлении площадок музыкантам.

Скриншот письма екатеринбургскому «Теле-Клубу» в своем фейсбуке выложил адвокат Алексей Бушмаков. В июле в этом клубе полиция сорвала концерт группы Anacondaz.

Ранее «Фонтанка» опубликовала «черный список» российских исполнителей, чьи концерты объявлены властями «нежелательными» из-за антивоенной позиции музыкантов, в нем также упоминается и Anacondaz. Также в него вошли десятки популярных российских и зарубежных групп и исполнителей, в том числе группы ДДТ, Би-2, «Кровосток», «Каста» и многие другие.

По данным «Фонтанки», этот список распространяется в закрытых чатах промоутеров и организаторов концертов. Группы и музыканты, чьи имена можно найти в этом перечне, уже не раз жаловались на внезапную отмену заранее запланированных концертов.

Источники: Алексей Бушмаков, «Фонтанка»