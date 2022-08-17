Группа Anacondaz перенесла все концерты в 2022 году из-за давления властей

Группа Anacondaz перенесла все запланированные на 2022 год концерты в России из-за «давления властей на концертные площадки и организаторов».
«Мы делаем все, чтобы концерты состоялись. Всем мир», — говорится в сообщении группы.
Также Anacondaz рассказали, что начинают судебные процессы против властей из-за срыва концертов в Екатеринбурге и Перми.
В конце июля на концерт Anacondaz пришла полиция и прекратила концерт.
Многие концерты Anacondaz в других городах также не состоялись. Группа открыто выступает против войны в Украине и упоминается в списке «запрещенных» артистов.
Источник: Anacondaz