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Группа Anacondaz перенесла все концерты в 2022 году из-за давления властей

10:58 • 17.08.2022

Группа Anacondaz перенесла все запланированные на 2022 год концерты в России из-за «давления властей на концертные площадки и организаторов».

«Мы делаем все, чтобы концерты состоялись. Всем мир», — говорится в сообщении группы.

Также Anacondaz рассказали, что начинают судебные процессы против властей из-за срыва концертов в Екатеринбурге и Перми.

В конце июля на концерт Anacondaz пришла полиция и прекратила концерт.

Многие концерты Anacondaz в других городах также не состоялись. Группа открыто выступает против войны в Украине и упоминается в списке «запрещенных» артистов.

Источник: Anacondaz

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