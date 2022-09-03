Медведев, Пугачева и премьер-министр Венгрии пришли проститься с Горбачевым

В субботу в колонном зале Дома союзов в центре Москвы прошла церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Проститься с последним руководителем советского государства пришли сотни людей, в том числе высокопоставленные чиновники, знаменитости и представители иностранных государств.

Среди прочих церемонию посетили зампредседателя Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, певица Алла Пугачева, послы США и многих стран Европы, журналисты Дмитрий Муратов и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский.

По данным Mash, в Дом союзов пришел и пропагандист Дмитрий Киселев.

Попрощаться с Горбачевым пришла и Сюзанна Масси, бывшая консультантом президента Рональда Рейгана. Она ровесница Горбачева.

Также в субботу президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сам Путин в субботу не принимал участия в церемонии прощания, но ранее возложил цветы ко гробу Горбачева в больнице.

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил венок к церемонии прощания.

По данным ОВД-Инфо, полицейские задержали не менее четырех человек, стоявших в очереди на прощание. В том числе двоих женщин со значками «нет войне», на них составили протоколы о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

В свою очередь известный сторонник войны с Украиной Игорь Гиркин (Стрелков) написал, что всех участников церемонии прощания нужно «обязательно подробнейше переписать», так как, по его мнению, это «самые откровенные, смелые и решительные из врагов России, Русского народа и всех других народов России».

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой.

Обновлено в 17:29. Добавлены подробности о задержании людей в очереди.

Источники: «Интерфакс» (1,2,3), ТАСС, РИА Новости (1,2), Mash, «Звезда», «Дождь», «Известия», «Российская газета», «ОВД-Инфо», Игорь Гиркин