Столице Казахстана планируют вернуть название Астана

Депутатская группа «Жаңа Қазақстан» предложила вернуть столице Казахстана городу Нур-Султан прежнее название — Астана. По словам депутата Межлиса Едила Жанбыршина, народ не принял новое название. Он также считает неправильным, что город назвали честь человека при его жизни.

«Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — "Астана", которое в свое время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан», — сказал Жанбыршин.

Переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева в марте 2019 года предложил нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, тогда только вступивший в должность.

Издание ЧТД замечает, что идея имеет высокие шансы на поддержку, поскольку ее выдвинули лояльные президенту депутаты. Если это произойдет, то столица Казахстана будет Нур-Султаном всего 3,5 года. Всего за свою историю город менял название несколько раз: был основан в 1830 году как Акмолинск, с 1961 по 1992 год именовался Целиноградом, в 1992 году ему дали название Акмола, в 1998 — Астана, а в 2019 году — Нур-Султан.

Предложение было выдвинуто на следующий день после обращения президента к народу Казахстана. Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года, ограничить президентские полномочия одним сроком на 7 лет, а также объявил о частичной амнистии участников январских протестов.

Источник: BaigeNews.kz, ЧТД