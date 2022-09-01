Президент Казахстана предложил провести перевыборы и объявил амнистию участникам январских протестов

Во время обращения к народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года. При этом в Конституции Казахстана появится норма о том, что президент может избираться на 7 лет, но только на один срок.

«Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение справедливого Казахстана требуется новый мандат доверия народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий», — сказал Токаев.

Также президент инициировал проведение разовой амнистии участников январских беспорядков в стране. Тем не менее уточняется, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков.

«Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январского события», — сказал глава государства.

Наконец, Токаев предложил перестроить систему госуправления для ее децентрализации, а также перечислять 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей (до достижения 18 лет) и ввести налог на роскошь, который при этом не должен затронуть средний класс.

Источник: «Власть»