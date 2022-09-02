На Запорожской АЭС будут постоянно находиться два сотрудника МАГАТЭ

Два сотрудника МАГАТЭ будут постоянно дежурить на территории Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Эти люди будут регулярно самостоятельно сообщать головному офису о всем происходящем на ЗАЭС. Гросси добавил, что агентство обсуждало постоянную миссию и ее состав с Украиной и Россией.

Также на брифинге по итогам визита Гросси привел промежуточные итоги:

Эксперты МАГАТЭ видели пробоины, целостность объекта нарушена.

Большинство систем находится в рабочем состоянии, но зафиксирован и урон вроде разрыва кабелей и повреждений отдельных блоков.

О безопасности команды станции: по информации МАГАТЭ, найден «способ сосуществования» между коллективом станции и российскими силами, необходимый для поддержания достаточного уровня безопасности.

Радиационный фон в порядке. Системы контроля работают, однако угрозы сохраняются.

Запорожская атомная электростанция уже около полугода находится под контролем российских военных, хотя обслуживает ее персонал украинской компании «Энергоатом». За последний месяц Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции, а 25 августа произошло первое в истории ЗАЭС полное отключение от энергосети. Страны G7 потребовали от России передать контроль над станцией украинским властям. 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ.

Источник: МАГАТЭ