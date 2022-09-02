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На Запорожской АЭС будут постоянно находиться два сотрудника МАГАТЭ

23:07 • 02.09.2022

Два сотрудника МАГАТЭ будут постоянно дежурить на территории Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Эти люди будут регулярно самостоятельно сообщать головному офису о всем происходящем на ЗАЭС. Гросси добавил, что агентство обсуждало постоянную миссию и ее состав с Украиной и Россией.

Также на брифинге по итогам визита Гросси привел промежуточные итоги:

  • Эксперты МАГАТЭ видели пробоины, целостность объекта нарушена.
  • Большинство систем находится в рабочем состоянии, но зафиксирован и урон вроде разрыва кабелей и повреждений отдельных блоков.
  • О безопасности команды станции: по информации МАГАТЭ, найден «способ сосуществования» между коллективом станции и российскими силами, необходимый для поддержания достаточного уровня безопасности.
  • Радиационный фон в порядке. Системы контроля работают, однако угрозы сохраняются.

Запорожская атомная электростанция уже около полугода находится под контролем российских военных, хотя обслуживает ее персонал украинской компании «Энергоатом». За последний месяц Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции, а 25 августа произошло первое в истории ЗАЭС полное отключение от энергосети. Страны G7 потребовали от России передать контроль над станцией украинским властям. 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ.

Источник: МАГАТЭ

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