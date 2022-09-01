Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла 1 сентября на Запорожскую АЭС. Об этом сообщило в твиттере само агентство. Кроме того, кадры прибытия автомобилей миссии опубликовали российские СМИ.

Миссия из 14 экспертов МАГАТЭ, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, приехала в Киев 30 августа. Оттуда колонна автомобилей отправилась через подконтрольный Украине город Запорожье на оккупированную Россией территорию. Агентство Reuters сообщало в четверг со ссылкой на украинский источник, что пребывание миссии на станции возможно будет «более коротким, чем планировалось». Гросси, в свою очередь. сегодня сказал, что представители МАГАТЭ останутся на АЭС как минимум до 3 сентября. Он также пообещал проработать вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции.

Вскоре после прибытия на АЭС, эксперты МАГАТЭ провели встречу с представителями «Росатома».

Минобороны РФ сегодня обвинило украинскую сторону в «крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ». По версии российских военных, утром на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от АЭС «была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек», за которой последовала «еще одна попытка высадки десанта для захвата атомной электростанции», на этот раз «на двух самоходных баржах». В Минобороны заявили о потоплении барж и «обнаружении и блокировании» первой группы десанта. Там также в очередной раз обвинили украинскую сторону в артобстреле территории станции.

В свою очередь, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские военные обстреляли жилые кварталы Энергодара с ударных вертолетов Ка-52, а также подвергли минометному обстрелу территорию самой станции.

Расположенная в городе Энергодар атомная электростанция уже около полугода находится под контролем российских военных. При этом станцию продолжает обслуживать персонал украинской компании «Энергоатом». Напряженная ситуация вокруг ЗАЭС сохраняется уже более месяца. За это время стороны неоднократно обменивались обвинениями в обстреле станции. 25 августа произошло первое в истории полное отключение от энергосети. Некоторые СМИ также сообщали о российской военной технике, замеченной на территории АЭС. Страны G7 потребовали от России передать контроль над станцией украинским властям.

Обновлено в 17:22. Добавлена информация о сроках пребывания миссии на АЭС.

Источники: МАГАТЭ, CNN, ООН, Reuters, Минобороны РФ, ГУР МО Украины, РБК