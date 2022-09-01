«Важные истории» нашли несколько схем закупок российским ВПК западной электроники

Журналисты издания «Важные истории» разобрались в том, как России удается закупать микроэлектронику для высокоточного оружия, которую она не производит сама. По данным независимых аналитиков, в 2021 году Россия импортировала три четверти всех используемых микросхем.

В недавнем докладе британских экспертов, изучивших образцы оружия, брошенные российской армией или захваченные украинскими военными, говорилось, что в них используются около 450 видов импортных электронных компонентов, в первую очередь американского производства.

Несмотря на санкции, по данным агентства Reuters, Россия уже после начала полномасштабного вторжения в Украину получила из-за рубежа 15 тысяч поставок электронных компонентов, в том числе американских. На самом деле США и до февраля 2022 года пытались ограничивать поставки подобных товаров двойного назначения в Россию. Однако и тогда и сейчас российскому военно-промышленному комплексу удавалось найти обходные пути для импорта нужных компонентов.

Как выяснили «Важные истории», российские оборонные предприятия закупают нужную им американскую продукцию, например, через фирму «Спец-ЭК». Компания не раскрывает своих бенефициаров. Формально ей владеют два выпускника МГТУ имени Баумана: Олег Шатыбелко и Леонид Непершин, а также некая Виктория Демьянова. У издания есть сомнения относительно реального отношения этих людей к компании с многомиллиардными оборотами. Так, Демьянова на протяжении последних десяти лет работала в магазине Zara. Человек, предположительно приходящийся Демьяновой братом, в свою очередь, числится учредителем компании «Золотой шар ЭК» — судя по всему, «Спец-ЭК» является ее подразделением. Несмотря на малую известность широкой публике, «Золотой шар» существует с 1990-х годов и по итогам 2019 года входил в пятерку крупнейших дистрибьюторов электронных компонентов в стране.

Другой пример — «НТИ Энерджи», крупный российский поставщик комплектующих, в том числе для ВПК. По данным «Важных историй», ее владелец Ольга Бутырина работала лаборанткой в фирме, производящей воду «Божья роса» и «Хрустальная роса». В 2019 году эта компания обеспечила находящийся под санкциями НИИ «Вектор» продукцией американской компании Vicor.

Такие крупные российские оборонные предприятия как «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и «Тактическое ракетное вооружение» дополнительно используют фирмы-прокладки при работе с российскими поставщиками. Например, посредник «Радиоприборснаб» закупал для КРЭТ электросхемы американских Texas Instruments и Analog Devices гогконгской RTKT Limited. Причем владеет гонконгской фирмой некий Карен Гарибян — точно так же зовут сына бывшего гендиректора «Радиоприборснаба» Рубена Гарибяна.

В некоторых случаях американские власти узнают о махинациях по обходу экспортного контроля и заводят уголовные дела. «Важные истории» приводят пример сотрудничества российской «Апекс Систем» и американской ARC Electronics, оказавшегося предметом расследования ФБР. Тогда главный фигурант дела получил 10 лет тюрьмы. В рамках другой схемы, контролировавшейся семьей российских эмигрантов Бражниковых, с 2008 по 2014 год из США были экспортированы комплектующие на 65 миллионов долларов.

США продолжают прикладывать усилия по ограничению высокотехнологичного экспорта в Россию. 31 августа The New York Times сообщила о новых ограничениях, наложенных администрацией Джо Байдена на поставки графических процессоров компаний Nvidia и AMD. Они используются, в том числе, в суперкомпьютерах и приложениях искусственного интеллекта.

Источники: «Важные истории», «Современная электроника», NYT