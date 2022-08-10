Bloomberg: Россия в обход санкций вывезла из Сирии оружие для войны в Украине

Торговое судно «Спарта II», которое прибыло из сирийского порта Тартус в Новороссийск в конце июля, перевозило как минимум 11 единиц военной техники, утверждает издание Bloomberg. Таким образом РФ обошла запрет на движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, который ввела Турция после начала войны в Украине.

«Спарта II» принадлежит подконтрольной Минобороны РФ компании «Оборонлогистика», которая находится под санкциями США. По информации источников Bloomberg, Россия использовала торговые суда для перевозки военной техники по Черному морю уже несколько раз.

Представитель Госдепа США направил запросы правительству Турции по поводу перевозки оружия на торговых судах. В ответ турецкие чиновники заявили, что торговое судно будет проверяться только если появится подозрение в правонарушении.

Источник: Bloomberg