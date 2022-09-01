В Казани у журналистки изъяли загранпаспорт. Она должна была лететь на лечение онкологии в Израиль

В Казани у журналистки Марины Юдкевич во время обыска изъяли загранпаспорт. Она проходит свидетелем по делу об оправдании терроризма, помимо нее обыски прошли еще у нескольких журналистов. Юдкевич должна была лететь в Израиль, чтобы начать лечение от рака.

Читать еще В Казани к семерым журналистам пришли с обысками по делу об оправдании терроризма.

Обыски прошли 17 августа, капитан полиции Альберт Галлямов изъял у журналистки не только загранпаспорт, но и технику. Лечение в Израиле у Юдкевич было назначено на 24 августа. В Татарстане журналистка встала на учет в клиническом онкодиспансере месяц назад, но лечение ей до сих пор не назначили.

Юдкевич обжаловала изъятие загранпаспорта. Следователь управления СКР по Татарстану Айдар Нуруллин отказался ее рассматривать, после чего жалобу также отправили в прокуратуру республики.

Источник: «Сетевые свободы»