В Казани к семерым журналистам пришли с обысками по делу об оправдании терроризма

В Казани к преподавателю и колумнисту «Idel.Реалии» Искандеру Ясавееву и еще шестерым журналистам сегодня утром пришли с обысками. Как сообщает информационное агентство Татарстана «Татар-Информ» со ссылкой на неназванные источники, ко всем журналистам силовики пришли из-за уголовного дела об оправдании терроризма и насилия в отношении представителей власти. Также журналистов «проверят на причастность к публикации фейков» о действиях российской армии в Украине.

«Татар-Информ» передает, что обыски, помимо Ясавеева, прошли у троих журналистов «Idel.Реалии», а также у еще троих журналистов «Радио Свобода». Имена и фамилии журналистов информагентство не называет.

Агентство также публикует фотографии банковских карт и наличных, которые якобы были найдены на обысках у журналистов.

Источники: «Idel.Реалии», «Татар-Информ»