Борис Джонсон приехал в Киев поздравить Украину с Днем независимости и пообещал ВСУ 850 микродронов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День независимости Украины 24 августа встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и пообещал украинским военным новый пакет помощи объемом 54 миллиона фунтов.

Очередной пакет британской военной помощи Украине предполагает поставку 2000 беспилотников и противотанковых барражирующих боеприпасов, в том числе 850 разведывательных микродронов Black Hornet норвежского производства. Они разработаны специально для использования в городской застройке. Обучиться их использованию можно всего за 20 минут.

Джонсон заверил Зеленского в британской поддержке и призвал международное сообщество продолжать помогать Украине в ее борьбе с путинской агрессией.

Джонсон посетил Киев уже в третий раз с начала российского вторжения. В ближайшее время он уйдет с поста премьер-министра.

Источник: правительство Великобритании