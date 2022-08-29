Поддержать
Новости

В ФСБ назвали имя еще одного украинца, якобы причастного к убийству Дарьи Дугиной

10:14 • 29.08.2022

В ФСБ заявили, что убийство Дарьи Дугиной готовил, помимо Натальи Вовк, еще один член «украинской диверсионной группы» — Богдан Цыганенко 1978 года рождения. По версии российских спецслужб, он приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до убийства. Цыганенко, по версии следствия, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, а также помогал собирать самодельную бомбу, которую Вовк якобы привела в действие.

ФСБ также опубликовала видео, где показано пребывание Бориса Цыганенко в России: как он ездит на машине с Натальей Вовк, получает поддельные номера и уезжает.

В ролике также показано, как Вовк приехала для слежки на парковку фестиваля «Традиция», который проходил за несколько часов до убийства Дугиной.

В ФСБ рассказали о причастности украинских спецслужб к убийству Дугиной 22 августа. Главной подозреваемой объявили гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан), которая после убийства якобы скрылась в Эстонии. Неназванный источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Вовк въезжала в Россию по поддельным документам.

Источник: ФСБ, РИА Новости

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»