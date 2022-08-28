Минобороны РФ признало погибшим еще одного моряка с крейсера «Москва»

Российское министерство обороны подтвердило гибель старшего мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на крейсере «Москва». Об этом изданию «Можем объяснить» сообщила вдова погибшего Надежда Мерзлякова. По ее словам, она получила свидетельство о смерти 11 августа. Ранее старший мичман считался пропавшим без вести.

Черемискин — пятый подтвержденный погибший. Ранее сообщалось о признании Минобороны погибшими еще четверых человек:

Некоторые из них ранее считались пропавшими без вести.

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул 14 апреля, это произошло на пути между Севастополем и островом Змеиный. По информации украинских источников, корабль потопили военные ВСУ. При этом в Минобороны РФ утверждают, что крейсер затонул после детонации боеприпаса из-за пожара на борту.

Источник: «Можем объяснить»