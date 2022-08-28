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Минобороны РФ признало погибшим еще одного моряка с крейсера «Москва»

11:48 • 28.08.2022

Российское министерство обороны подтвердило гибель старшего мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на крейсере «Москва». Об этом изданию «Можем объяснить» сообщила вдова погибшего Надежда Мерзлякова. По ее словам, она получила свидетельство о смерти 11 августа. Ранее старший мичман считался пропавшим без вести.

Черемискин — пятый подтвержденный погибший. Ранее сообщалось о признании Минобороны погибшими еще четверых человек:

Некоторые из них ранее считались пропавшими без вести.

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул 14 апреля, это произошло на пути между Севастополем и островом Змеиный. По информации украинских источников, корабль потопили военные ВСУ. При этом в Минобороны РФ утверждают, что крейсер затонул после детонации боеприпаса из-за пожара на борту.

Источник: «Можем объяснить»

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