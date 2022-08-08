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Еще одного срочника с крейсера «Москва» официально признали погибшим

12:45 • 08.08.2022

Родственники срочника Леонида Савина из Алупки рассказали «Можем объяснить», что получили свидетельство о смерти военного, ранее считавшегося пропавшим без вести.

«Создано уголовное дело, но до поднятия крейсера ничего не будет известно», — сказал брат Леонида Владимир Савин. По его словам, в Минобороны пообещали «помочь разобраться с виновными».

Ранее Дмитрий Шкребец, отец одного из военных с крейсера, также получил свидетельство о смерти своего сына, которого считали пропавшим без вести.

Источник: «Можем объяснить»

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