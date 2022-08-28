Китай привел войска в боевую готовность после захода кораблей ВМС США в Тайваньский пролив

Два американских крейсера Chancellorsville и Antietam зашли в Тайваньский пролив. Этот проход стал первым после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, который состоялся в начале августа. Представители американских ВМС уточняют, что такие операции обычно занимают от восьми до 12 часов.

В ответ это военное командование КНР объявило, что будет поддерживать войска в боевой готовности и следить за проходом американских крейсеров. В руководстве ВМС США заверили, что «корабли проходят транзитом через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства».

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Во время августовского визита Пелоси на Тайвань власти КНР подняли в воздух истребители Су-35, которые направились в Тайваньский пролив. Тем не менее визит состоялся: спикер палаты представителей прибыла в аэропорт Суншань, куда ее пришли поприветствовать местные жители.

Тайвань — единственная территория, оставшаяся под контролем Китайской республики (официальное названия Тайваня) после победы коммунистической партии Китая в гражданской войне (1949 год) на всей остальной территории страны. В Пекине считают, что Тайвань — провинция Китая, в то время как многие страны по-прежнему воспринимают Китайскую республику независимым от Пекина государством.

Источник: Reuters (1, 2),