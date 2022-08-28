170 заключенных из колонии под Тулой отправили на войну — «Медиазона»

Заключенный из ИК-4 в Плавске (Тульская область) рассказал «Медиазоне», что накануне ночью из колонии увезли 170 завербованных на службу в Украине добровольцев. Их могут везти в Ростовскую область. Собеседник издания сообщил, что добровольцев забрали и из других тульских колоний — их число ему неизвестно.

Он добавил, что перед отправкой всех «обязали написать помилование на имя президента». Рассказавший об этом заключенный предполагает, что «по факту на войну отправятся не зеки, а свободные люди». Пока неясно, как именно с юридической точки зрения оформляют отправку заключенных на войну, учитывая, что многим из них оставались годы заключения. Президентские указы о помиловании с упоминанием такого числа заключенных нигде не публиковались.

Ранее стало известно о похоронах одного из заключенных, которого завербовали в Карелии. 44-летний Евгений Еременко должен был отбывать срок еще 8 лет, однако его отправили в Украину. Он погиб 24 июля в украинском Бахмуте (Донецкая область). Через несколько дней матери компенсировали затраты на похороны — выплатили 145 тысяч рублей.

Источник: «Медиазона»