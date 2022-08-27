В МИД РФ объяснили паузу в оформлении 10-летних загранпаспортов «необходимостью переформатирования электронного носителя»

Консульский информационный портал МИД РФ опубликовал дополнительные пояснения в связи с приостановкой приема заявлений на изготовление биометрических паспортов в российских загранучреждениях. Речь идет о «переформатировании» вшитого в паспорт чипа.

«С 26 августа с.г. временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет (в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя)», — говорится в сообщении.

Чипы для российских паспортов выпускает завод «Микрон», которым владеют АФК «Система» и «Ростех». В конце марта завод попал под санкции США. В пятницу вечером в пресс-службе «Микрона» сообщили РБК, что «очередная отгрузка чипов была на прошлой неделе, все штатно».

В июне правительство России заморозило проект выдачи электронных паспортов в виде смарт-карты. Одной из причин такого решения назвали дефицит чипов, который начался из-за санкций. С дефицитом чипов столкнулся и «Сбер», там в новые карты начали вставлять чипы из старых.

Оформление паспортов старого образца, действующих пять лет, продолжится без изменений. Однако, в отличие от 10-летнего паспорта, который можно было оформить в качестве второго, заявление на пятилетний паспорт можно подать только при утрате, порче или израсходовании страниц в предыдущем документе.

По мнению эксперта «Русской службы Би-би-си», оформление биометрических паспортов могли приостановить из-за того, что «государство, по-видимому, желает максимально поставить под свой контроль свободу перемещений некоторых граждан России». Он не исключает, что в дальнейшем «паспорта выдавать будут, но на более короткий срок и, возможно, не всем».

Источники: МИД РФ, Минфин США, РБК, Forbes, vc.ru, «Русская служба Би-би-си»