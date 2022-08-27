Россияне поддержали Ройзмана новыми акциями на улицах и в интернете

В субботу в нескольких городах России прошли акции в поддержку Евгения Ройзмана, на которого заведено уголовное дело о «дискредитации» российской армии. Тем временем в твиттере сторонники Ройзмана регистрируют аккаунты под его именем, чтобы компенсировать отсутствие политика в интернете из-за судебного запрета.

В Екатеринбурге прошла традиционная субботняя пробежка, которую обычно устраивал Ройзман. По данным местных СМИ, в этот раз в ней приняли участие около 80 человек, в то время как обычно приходит порядка 30. Некоторые участники были в футболках с цитатами Ройзмана, другие в красных футболках времен его кампании на выборах в мэры Екатеринбурга. Акция была анонсирована в телеграме «Каналом сторонников Евгения Ройзмана». Здесь полицейские никак не вмешивались в происходящее.

Одиночные пикеты в поддержку Ройзмана прошли в Красноярске и Новосибирске. В Красноярске пикетчицу Марию Самородскую задержала полиция.

На очередном митинге в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске были и плакаты в поддержку Евгения Ройзмана.

Тем временем, в твиттере третий день продолжается флеш-моб в поддержку политика. Сотни аккаунтов озаглавленных «Евгений Ройзман» пишут саркастические ответы к сообщениям пропагандистских СМИ в его фирменном стиле.

Он пиздабол. А вы - долбаебы. — Евгений Ройзман (@MP1TCtQ0xNZeoGX) August 27, 2022

Утром 24 августа силовики провели обыски у Ройзмана дома, а также в музее «Невьянская икона» и в Фонде Ройзмана. 25 августа суд в Екатеринбурге избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября. Политику запрещено пользоваться средствами связи, интернетом, почтой, посещать публичные мероприятия и общаться со свидетелями по делу. Ройзмана обвиняют в «повторной дискредитации» Вооруженных сил России (часть 1 статьи 280.3). Максимальное возможное наказание — три года лишения свободы. Ранее у Ройзмана уже было три административных протокола за «дискредитацию».

Источники: 66.ru, «Канал сторонников Евгения Ройзмана», ОВД-Инфо, «Тайга.инфо», Борис Жирнов