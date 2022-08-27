Госдеп США подтвердил гибель еще одного американского гражданина в Украине

В госдепартаменте подтвердили журналу Newsweek, что в Украине погиб гражданин США. Там не предоставили каких-либо сведений о личности погибшего, но, по данным российских СМИ, это 24-летний Джошуа Алан Джонс из штата Теннеси.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил 26 августа, что местным добровольческим отрядом «Тигр» «в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую» был «уничтожен американский наемник». Он опубликовал два документа убитого: паспорт гражданина США и украинский военный билет, выданный 14 июля 2022 года.

По данным Newsweek, на войне в Украине уже погибли не менее шести американцев.

Источники: Newsweek, Олег Кожемяко