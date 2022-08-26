«Пусть привозят»: Лукашенко заявил, что белорусские самолеты готовы нести российское ядерное оружие

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь переоборудовала свои военные самолеты под использование боеприпасов в ядерном снаряжении. По его словам, речь идет о бомбардировщиках Су-24, хотя ранее сообщалось, что их сняли с вооружения ВВС Беларуси еще в 2012 году. Возможно, он говорил о штурмовиках Су-25.

«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят», — сказал Лукашенко. Позже на сайте агентства БЕЛТА Су-24 в его цитате заменили на просто «Су».

В июне Владимир Путин сказал на встрече c Лукашенко, что в ближайшие месяцы Россия передаст Беларуси ракетные комплексы «Искандер», способные нести, в том числе, ядерные заряды. Лукашенко также предложил переоборудовать белорусские самолеты под несение боекомплекта с ядерной боевой частью. Путин на это ответил, что на вооружении белорусских ВВС есть довольно много штурмовиков Су-25. «Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, когда это сделать и соответствующим образом начать подготовку летного состава», — сказал тогда Путин.

О том, что белорусские военные отказались от использования Су-24 сообщал в 2012 году тогдашний министр обороны Юрий Жадобин. По его словам, имевшиеся в их распоряжении самолеты были «не первой свежести» и требовали больших финансовых вложений. Поэтому, все они были выведены из состава Вооруженных сил.

Серийное производство фронтового бомбардировщика Су-24 было прекращено в 1993 году, однако он по-прежнему состоит на вооружении российских ВКС.

Су-24

Су-25

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Источники: «Интерфакс», БЕЛТА (1,2), ТАСС, «АвиаПорт»