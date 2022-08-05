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Суд в Беларуси признал экстремистскими стикерпаки с Лукашенко

16:41 • 05.08.2022

Суд Центрального района Минска включил стикерпаки «Sasha 3%» и «Luka» в мессенджере Telegram в список экстремистских материалов. Решение было принято еще 25 июля. 

Оба набора стикеров посвящены Александру Лукашенко. Стикерпак «Sasha 3%» обыгрывает шутку, которая стала популярна во время выборов президента Беларуси в 2020 году: тогда несколько СМИ провели опросы, где предложили выбрать понравившегося кандидата, в части из них Лукашенко набрал всего три процента.

После президентских выборов белорусские суды стали активно запрещать контент и ресурсы, содержание которых идет вразрез с официальной политикой страны. Под запрет попали, например, хештег «#свободнаябеларусь», логотип издания «Nexta», портал Zerkalo.io (новый проект бывшей команды Tut.by), сайт телеканала «Белсат».

Источник: «Беларусь сегодня»

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