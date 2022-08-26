Большой театр отстранил от работы режиссера Александра Молочникова из-за антивоенной позиции

Руководство Большого театра отстранило режиссера Александра Молочникова от работы над операми «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского. Молочников пока не комментирует информацию о приостановлении сотрудничества.

Причиной отстранения стало обращение представителя «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД) и депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова. Он отправил письмо директору театра Дмитрию Урину, в котором потребовал уволить Молочникова, если тот не поддержит войну в Украине. Сам режиссер неоднократно высказывался в соцсетях против российского вторжения.

Ответ Большого театра на обращение Кузнецова

«Мы не боремся с чиновниками и управленцами от культуры. Мы помогаем им. На том и будем стоять», — прокомментировал решение Большого театра Дмитрий Кузнецов.

ГРАД начал работу в начале августа. Создание группы инициировала партия «Справедливая Россия — За правду». Цель проекта — «определить основные механизмы осуществления иностранного влияния и антигосударственной деятельности в сфере культуры».

Источник: News.ru, РБК