За День независимости в Украине прозвучало 189 воздушных тревог — это суточный рекорд

В День независимости Украины 24 августа по всей стране прозвучали 189 воздушных тревог — это абсолютный рекорд с начала войны.
Шестерка украинских регионов, где прозвучало наибольшее количество тревог, выглядит так:
▪️ Полтавская и Кировоградская области — 12 раз.
▪️ Запорожская и Днепропетровская области — 11 раз.
▪️ Харьковская и Черкасская области — 10 раз.
Украинские СМИ также подсчитали, что дольше всего сигнал звучал в Запорожской области — это продолжалось 14 часов и 4 минуты. В Киевской области, по информации местных пабликов, прозвучало примерно шесть взрывов.
Российские военные также в этот день нанесли ракетные удары по поселку Чаплино в Днепропетровской области. По информации замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, днем ракета попала в частный дом, а позднее удары были нанесены по железнодорожной станции. К утру 25 августа число жертв возросло до 25 человек, двое из них — дети. Ранение получил 31 человек.
Источник: Верховная Рада Украины, УНИАН, Алексей Кулеба, Кирилл Тимошенко