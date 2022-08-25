В результате ударов по поселку Чаплино в Днепропетровской области Украины погибли 22 человека

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 24 августа, в День независимости Украины российские военные нанесли ракетные удары по поселку Чаплино в Днепропетровской области. Как уточнил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, днем ракета попала в частный дом, а позднее удары были нанесены по железнодорожной станции. Погибли 22 человека.

Из-за ракетного удара по жилому дому под завалами оказались три человека, среди которых двое — дети. «Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов достали спасатели», — рассказал Тимошенко.

Из-за ударов по железнодорожной станции в пяти пассажирских вагонах начался пожар. Погиб 21 человек, еще 22 человека ранены. Там продолжаются поисковые работы.

«Чаплино — наша боль сегодня», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Впервые он упомянул удары по Чаплино в среду вечером выступлении по видеосвязи перед Совбезом ООН

Источник: Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко