Украинцам, получившим в оккупации паспорт РФ, не грозит уголовная ответственность, если они не сотрудничали с агрессором

Украинские власти не намерены наказывать жителей занятых Россией областей страны за сам факт получения российского паспорта, если только их не уличили в коллаборационизме, рассказала вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Министр подчеркнула, что уголовная ответственность предусмотрена только за коллаборационизм и сотрудничество с агрессором.

Однако это правило не будет распространяться на чиновников. Им за получение российского паспорта грозит от 10 до 15 лет с конфискацией. Также украинские власти намерены наказывать тюремными сроками за «пропаганду необходимости получения паспорта», «принуждение к получению паспорта» и «создание условий, при которых нормальная жизнь без российского паспорта невозможна».

В марте в Украине была введена уголовная ответственность за коллаборационизм и пособничество государству-агрессору. Этот закон, в частности, предполагает уголовное наказание за «ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с представителями государства-агрессора». Вскоре выяснилось, что под действие закона попадает множество людей, вынужденных работать в оккупации, чтобы обеспечить себя и свои семьи, лечить людей и обеспечивать работу критической инфраструктуры. При этом их действия никак не вредят Украине. В связи с этим Минреинтеграции разработало и внесло в Верховную Раду поправки к закону, уточняющие, какая деятельность не является коллаборационизмом.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел пообещали отдельно разбирать каждый кейс, чтобы определить был ли человек коллаборантом. «Под каждый случай закон не применишь все равно. Например, если человек работал в магазине, то невозможно его привлечь за коллаборационистскую деятельность», — сказала пресс-секретарь МВД Алена Матвеева.

Оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей начали выдачу российских паспортов местным жителям 11 июня.

Источники: «Страна.UA», «Укринформ», Верховная Рада, ТАСС