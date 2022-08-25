«Глаза безумные. Сказал, что мне надо тебя убить»: Игорь Каляпин рассказал о нападении в его доме

Правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России и основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин сообщил подробности нападения, которое случилось в его доме в деревне Донское Нижегородской области.



По словам правозащитника, вечером 24 августа его сосед пригласил к себе отпраздновать 40-летие. Там Каляпин познакомился с его коллегой, который «работает где-то в розыске, в каком-то подразделении полиции». Правозащитник утверждает, что никаких оснований для возникновения неприязненных отношений он назвать не может.

«Потом юбиляр стал укладывать сынишку спать, мы с товарищем вышли на улицу, чтобы ему не мешать», — говорит Каляпин. Затем приятель соседа предложил продолжить празднование уже в доме правозащитника. Через некоторое время там и произошло нападение.

«Вдруг его переклинило, он таким сильным ударом мне в лицо, меня свалил, я упал на пол вместе со стулом <...>. Брызги крови когда уже полетели, я осознал, что это уже все по-серьезному. Думал, прикол какой-то мальчиковый. Вот, что-то он там мне про сейф говорил, стекляшкой стучал, хотел, чтобы я ему открыл сейф с оружием. У меня не было ни малейшего желания это делать, было подозрение, что он пристрелит меня. То есть что у него в башке, совершенно не понятно было. Глаза безумные. Сказал, что мне надо тебя убить», — рассказал Каляпин.

Он говорит, что какой-то момент ему удалось вырваться. Пока бывший в нетрезвом состоянии нападавший поднимался, Каляпин выбежал к соседу во двор. Оттуда он вызвал полицию, которую пришлось ждать около около часа. За это время нападавший «устроил разгром в обоих домиках» — разбил окна и посуду, сломал мебель и разбросал документы. «Понятно, что человек неадекватный. Что-то случилось с мозгами», — добавил пострадавший.

После нападения Каляпина увезли в больницу. У него сломан нос и диагностировано сотрясение мозга.

Источник: «Холод», Mash, «Команда против пыток»