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«Хотел проткнуть мне горло осколком стекла»: совершено нападение на экс-главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина

09:44 • 25.08.2022

На правозащитника, члена Совета по правам человека при президенте России и основателя «Комитета против пыток» напал мужчина. Это произошло в собственном доме Каляпина в Нижегородской области, нападавший представился полицейским.

Сообщается, что Каляпину попытались порезать лицо и задушить его. Злоумышленник задержан, его мотивы устанавливают правоохранители. Сейчас правозащитник находится в больнице с сотрясением мозга. По его словам, у него может быть сломан нос, «гудит голова, видимо, сотрясение». Сейчас он находится в больнице. Каляпин также прокомментировал произошедшее:

«Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника [полиции]. Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом и он ни слова не говоря напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен», — сказал Каляпин, добавив, что не знает, могло ли это быть связано с его правозащитной деятельностью.

Источник: «Медиазона», «Осторожно, новости»

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