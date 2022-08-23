В России запустили аналог «Википедии» — портал «Руниверсалис». Он перестал работать в день запуска

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в рунете появилась своя энциклопедия, «которая работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом "Викимедиа"». В первый же день сервис перестал работать. «Википедия» ранее не раз отказывалась удалять информацию по требованиям Роскомнадзора.

«Встречайте "Руниверсалис" — проект, который развивают бывшие редакторы "Русской Википедии". Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться », — написал Горелкин.

Интерфейс «Руниверсалис» практически идентичен интерфейсу «Википедии», некоторые статьи полностью перенесены на новый ресурс. При этом в российском аналоге вместо статьи о войне в Украине представлена статья о «специальной военной операции», описывающая войну согласно версии Минобороны.

Сейчас сайт «Руниверсалиса» не открывается.

Один из представителей «Викимедии» рассказал TJ, что если кто-то из бывших редакторов «Википедии» и участвовал в создании проекта, то, скорее всего, «кто-то из бессрочно заблокированных».

Источник: Антон Горелкин, «Руниверсалис», TJ