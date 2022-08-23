«Одна страна, один президент, одна победа»: под какими лозунгами провожают Дарью Дугину

В Москве в телецентре «Останкино» проходит прощание с Дарьей Дугиной, убитой 20 августа. Церемонию, куда можно было попасть лишь миновав три пункта охраны, посетили российские политики и представители государственных СМИ, которые выступили с речами.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на церемонии прощания с Дарьей Дугиной в Останкино, произнес слова «одна страна, один президент, одна победа». Отдельные СМИ нашли их схожими с нацистским лозунгом 30-х годов (в 1938 году в Германии использовали лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер» в агитации к референдуму об аншлюсе Австрии — прим. «Холода»).

«Вне зависимости от наших политических партий, веры и возраста подход может быть только один: одна страна, один президент, одна победа», — сказал Слуцкий. Он отметил, что смерть Дугиной «еще раз вколачивает нас в ту страшную особую реальность, в которой мы сегодня живем».

Слуцкий также обратился, по его словам, к «каждому эстонцу»: «Cейчас речь не о музее оккупации, не о "негражданах". Среди вас убийцы. Они должны понести справедливое наказание». Позже политик объявил журналистам, что именем Дугиной будет названа улица «в освобожденном от нацизма Киеве».

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал заказчиком убийства Дарьи Дугиной президента Украины Владимира Зеленского: «Я абсолютно убежден, что виновные этого террористического акта — и исполнители, и заказчики, а заказчик сидит в Киеве, и это лично господин Зеленский, обязательно предстанут перед судом международного трибунала».

В свою очередь бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сказал, что «в крови наших мучеников мы становимся сильнее» и «благодаря этой безвременной кончине нашей дорогой и любимой Даши, мы обязательно победим и в этой войне, она хотела этого».

Сам Александр Дугин сказал, что его дочь «погибла во имя победы», «за народ», «за Россию на фронте, и фронт этот здесь. Не там, здесь, в каждом из нас».

Похороны посетил и телеведущий Дмитрий Киселев. Он также заявил, что российской интеллигенции нужно «отбросить двоемыслие» и «объединиться».

«Даша не была комбатантом, она не участвовала в боевых действиях. Она была журналистом, соратником, последователем великого современного философа — продолжателем его дела. Конечно же это удар по семье за те идеи, которые эта семья оставила. Это идеи евразийства, где нет места дикому русскому национализму. Да русские и не могут позволить себе национализм, являясь центром многонациональной державы».

Дарья Дугина, дочь российского философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина погибла при взрыве своего автомобиля 20 августа. Уже через два дня ФСБ отчиталась о раскрытии преступления. Утверждается, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнительница сразу после убийства выехала из России в Эстонию. Украинские власти отрицают свою причастность к гибели Дугиной.

Источники: SOTA (1,2,3), «Медиазона», ASTRA (1,2) , SHOT, «Осторожно, новости»