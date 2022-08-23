На московского депутата составили протокол о «дискредитации» армии за пост с молитвой Папы Римского

Московский депутат Константин Янкаускас сообщил, что на него составили протокол по статье о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП) из-за поста во «Вконтакте» с молитвой Папы Римского о мире и прекращении войны в Украине. Судебное заседание назначено на 26 августа.

«Я не очень понимаю, что вообще говорить на суде. Как может молитва о мире и жизни, кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка назвать белое черным», — сообщил Янкаускас.

В июне «Холод» выпустил материал про подготовку мэрии Москвы и оппозиции к осенним муниципальным выборам, на которых в прошлый раз независимым кандидатам удалось выиграть в нескольких районах.

Источник: Константин Янкаускас