Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией, если в Мариуполе проведут «трибунал»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к нации заявил, что Украина откажется от переговоров с Россией в случае проведения в Мариуполе «отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками».

Владимир Зеленский:

«Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало».

О том, что в Мариуполе готовится «трибунал» над военными полка «Азов», стало известно в начале августа — на сцене камерной филармонии началась сборка тюремных клеток. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мировое сообщество, ООН и «Красный крест» вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить надлежащее обращение с военнопленными.

Источник: Владимир Зеленский