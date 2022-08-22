Поддержать
Новости

Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией, если в Мариуполе проведут «трибунал»

09:00 • 22.08.2022

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к нации заявил, что Украина откажется от переговоров с Россией в случае проведения в Мариуполе «отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками».

Владимир Зеленский:
«Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало».

О том, что в Мариуполе готовится «трибунал» над военными полка «Азов», стало известно в начале августа — на сцене камерной филармонии началась сборка тюремных клеток. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мировое сообщество, ООН и «Красный крест» вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить надлежащее обращение с военнопленными.

Источник: Владимир Зеленский

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»