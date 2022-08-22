ТАСС: убить планировали Дарью Дугину, а не ее отца

Агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщило, что философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин не был целью покушения для украинских спецслужб, которые якобы организовали убийство Дарьи Дугиной.

«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц », — цитирует неназванного собеседника ТАСС.

После гибели Дугиной один из знакомых ее семьи скрипач Петр Лундстрем сказал, что в машине вместе с дочерью должен был ехать Александр Дугин.

Сегодня, спустя почти двое суток после убийства Дугиной, в ФСБ отчитались о раскрытии преступления — по версии ведомства, организаторами убийства являются украинские спецслужбы. Исполнителем ФСБ назвала гражданку Украины Наталью Вовк, она якобы уехала в Эстонию.

Источник: ТАСС